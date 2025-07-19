Выяснилось, о каком жилье мечтают зумеры

При этом большая часть зумеров хоть и планирует жить подальше от благ цивилизации, но отмечает важность сохранения одного из них. 33% респондентов поделились, что готовы жить на окраине или за городом только при условии наличия удобной транспортной развязки — дабы была возможность в любой момент легко попасть в центр деловой активности города.