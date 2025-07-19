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Трех хабаровчан осудят за организацию фармацевтического картеля

В Хабаровске осудят двух руководителей организаций и сотрудницу больницы, которые ограничивали конкуренцию, организовав фармацевтический картель.

Источник: Freepik

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры со ссылкой на СУ СК России.

Еще в 2015 году начальники «Вектор-Бест-Амур», «Спектр-ДВ», «Медтехника-Сервис», «Компания “Дальмедикал” и “Востокмедбизнес” вместе отказались участвовать в аукционах в пользу контрагентов и заключили соглашение.

Чтобы и дальше мешать конкурентам, они привлекли знакомую из лаборатории. Она рассказывала им, какие будут закупки, и создавала условия, мешающие выигрывать другим конкурсантам.

До 2023 года им удалось извлечь 342 миллиона рублей. Однако их договоренность раскрыли и возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд. При этом все средства обвиняемых арестовали.