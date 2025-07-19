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Нацбанк Беларуси решил запретить расчеты одной из валют

Нацбанк Беларуси намерен ввести запрет на расчеты одной из валют.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси решил запретить расчеты одной из валют. Подробности привели в пресс-службе Национального банка.

В пресс-службе отметили, что Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве смогла сформировать правовое поле для регулирования правоотношений в сфере криптоактивов. Указанный сегмент финансового рынка динамично растет. Его значимость должна приниматься во внимание в момент определения мероприятия, касающиеся поддержания финансовой стабильности.

В Нацбанке обратили внимание: в связи с этим намерены усовершенствовать законодательство, которое регулирует деятельность с криптоактивами. Речь идет о том, что необходимо определить их место в системе гражданских прав, однозначно установить запрет на использование в качестве средства платежа. В пресс-службе добавили, что необходимо сформировать должные механизмы защиты его клиентов.

Тем временем мы узнали, кто может получить материальную помощь от государства и работодателей в Беларуси в 2025: на услуги ЖКХ, детям к школе, при стихийном бедствии, на лечение, на подгузники, при выходе на пенсию.

Ранее Минтруда Беларуси сказало, повлияет ли работа в декрете на выплату пособия.

Кстати, ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ.