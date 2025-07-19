Нацбанк Беларуси решил запретить расчеты одной из валют

В Нацбанке обратили внимание: в связи с этим намерены усовершенствовать законодательство, которое регулирует деятельность с криптоактивами. Речь идет о том, что необходимо определить их место в системе гражданских прав, однозначно установить запрет на использование в качестве средства платежа. В пресс-службе добавили, что необходимо сформировать должные механизмы защиты его клиентов.