Нацбанк Беларуси решил запретить расчеты одной из валют. Подробности привели в пресс-службе Национального банка.
В пресс-службе отметили, что Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве смогла сформировать правовое поле для регулирования правоотношений в сфере криптоактивов. Указанный сегмент финансового рынка динамично растет. Его значимость должна приниматься во внимание в момент определения мероприятия, касающиеся поддержания финансовой стабильности.
В Нацбанке обратили внимание: в связи с этим намерены усовершенствовать законодательство, которое регулирует деятельность с криптоактивами. Речь идет о том, что необходимо определить их место в системе гражданских прав, однозначно установить запрет на использование в качестве средства платежа. В пресс-службе добавили, что необходимо сформировать должные механизмы защиты его клиентов.
Тем временем мы узнали, кто может получить материальную помощь от государства и работодателей в Беларуси в 2025: на услуги ЖКХ, детям к школе, при стихийном бедствии, на лечение, на подгузники, при выходе на пенсию.
Ранее Минтруда Беларуси сказало, повлияет ли работа в декрете на выплату пособия.
Кстати, ЕС объявил о полном запрете транзакций с Беларусью в рамках санкций против РФ.