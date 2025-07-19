Ущерб от засухи в Краснодарском крае оценили 1,5 млрд рублей

Министр сельского хозяйства региона Федор Дерека отметил на совещании в Кущевском районе, что засуха затронула не только растениеводство, но и животноводство. Тем не менее большинство хозяйств планируют заготовить корма в полном объеме. Дефицит не прогнозируется по концентрату и сенажу.