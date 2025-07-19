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Ущерб от засухи в Краснодарском крае оценили 1,5 млрд рублей

В Краснодарском крае предварительный ущерб сельхозпроизводителей от засухи оценивается в 1,5 млрд руб. Режим чрезвычайной ситуации действует в девяти муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба администрации края.

Источник: Коммерсантъ

Режим ЧС введен в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. В пострадавших территориях созданы координационные штабы для оперативного реагирования на обращения аграриев.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, потери по застрахованным культурам оцениваются в 600 млн руб. Окончательную сумму ущерба определят после завершения уборочной кампании.

Министр сельского хозяйства региона Федор Дерека отметил на совещании в Кущевском районе, что засуха затронула не только растениеводство, но и животноводство. Тем не менее большинство хозяйств планируют заготовить корма в полном объеме. Дефицит не прогнозируется по концентрату и сенажу.

Снижение ожидается по заготовке сена и силоса. Предприятия, которые столкнутся с нехваткой кормов, уже заключили договоры о поставках с другими хозяйствами.