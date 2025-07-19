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Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС могут подписать до конца 2025 года

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Соглашение об электронной торговле товарами в Евразийском экономическом союзе может быть подписано до конца 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Источник: Unsplash

На площадке Евразийской экономической комиссии состоялись очные экспертные консультации с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, в ходе которых были рассмотрены итоги внутригосударственного согласования проекта Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС.

Участники обсудили остававшиеся разногласия в части особенностей общесоюзного регулирования взаимной электронной торговли товарами, принципов обеспечения прав потребителей и их защиты, подходов по применению электронного документооборота, основ единого понятийного аппарата, условий оборота цифровых товаров.

«Основная задача соглашения — установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке Союза. Это позволит обеспечить свободу передвижения товаров и сопутствующих услуг, что в свете стремительной цифровизации даст значительный импульс для роста экономик всех наших стран», — отметили в ЕЭК.

С учетом результатов состоявшихся консультаций подписание Соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС может состояться до конца 2025 года.

Соглашение разработано в рамках реализации Плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Евразийского межправительственного совета в 2021 году.