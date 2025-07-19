Автоюрист Радько: покупатели китайских авто пострадают от закона о SIM-картах

«Надо понимать, что конкретно имеют в виду наши законодатели. Не исключено, что если вы машину продали, передали и не заставили покупателя формально зарегистрировать мастер-аккаунт на себя, то тоже можно попасть под закон», — пояснил адвокат Радько.