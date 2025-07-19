В Татарстане построят завод по производству СПГ-оборудования

Комплекс будет строиться Казанским заводом компрессорного машиностроения и создаст не менее 50 новых рабочих мест, привлекая инвестиции на сумму не менее 6,1 млрд руб. Татарстан должен софинансировать не менее 8% расходов, остальные 92% будут покрыты из федерального бюджета. Средства будут выделены из резервного фонда в 2025 году.
Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что выделение субсидии позволит построить необходимую инженерную инфраструктуру, включая электросети и главную подстанцию. Он подчеркнул, что проект не только удовлетворит спрос на сжиженный природный газ, но и укрепит технологический суверенитет России и диверсификацию поставок газа на международные рынки.