Минниханов допустил привлечение техники и комбайнеров из других регионов

«это очень важный период в жизни аграриев. Очень большая нагрузка и на комбайны, и на механизаторов. Главное, погодно-климатические условия чтобы еще соответствовали. Но вопросы техники безопасности, условий труда работников, обеспечения нормальной жизнедеятельности (чтобы там питание, все вопросы), ну и вопросы стимулирования, оплаты — эти вопросы должны быть на вашем контроле», — поручил Минниханов.