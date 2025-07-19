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В Самарканде мусорный полигон превращают в завод по выработке электроэнергии

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. На территории бывшего мусорного полигона в поселке городского типа Хишрау стартовало строительство завода по производству электроэнергии методом термической переработки отходов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Первый камень в основание будущего предприятия уже заложен. Проект реализует китайская экологическая компания Shanghai SUS Environment LLC, которая инвестировала в него 150 миллионов долларов.

Этот проект направлен на охрану окружающей среды, сокращение объемов захоронения отходов, развитие возобновляемой энергии и укрепление экологической устойчивости.

подчеркнул директор Агентства по управлению отходами при Минэкологии Шарифбек Хасанов

Завод будет построен на участке площадью 15 гектаров, и, по расчетам экспертов, он сможет перерабатывать до 1,5 тысячи тонн отходов в сутки, вырабатывая при этом около 240 миллионов кВт⋅ч электроэнергии в год. На предприятии планируется создать до 200 рабочих мест.

Согласно достигнутым договоренностям, инвестор обязуется завершить строительство и ввести завод в эксплуатацию до 2027 года. Также уже подписаны соглашения о покупке производимой электроэнергии и поставке твердых бытовых отходов. В частности, в течение 30 лет электричество, вырабатываемое на объекте, будет закупать акционерное общество «Узэнергосотиш».

сообщил представитель Управления экологии, окружающей среды и изменения климата Самаркандской области Шерали Искандаров

Новость о запуске строительства обрадовала и жителей окрестной махалли «Навруз», чьи дома раньше страдали от постоянного присутствия мусора и резкого запаха.

Когда поднимался ветер, весь наш двор был усыпан пакетами и мусором со свалки. Люди уезжали, так как жить рядом с полигоном было невыносимо. Даже таксисты отказывались ехать в нашу сторону, особенно летом. Теперь полигон огражден, мусор больше не разлетается.

призналась жительница махалли Анора Ахмедова

Как отметил Шерали Искандаров, реализуемый проект по превращению отходов в ресурс способен приносить реальную пользу. В случае успеха он может стать примером для других регионов страны, где проблема утилизации мусора стоит не менее остро.

Напомним, что аналогичные заводы, согласно постановлению президента Шавката Мирзиёева, до 2027 года должны появиться в Ташкентской, Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской и Ферганской областях.