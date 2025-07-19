В Самарканде мусорный полигон превращают в завод по выработке электроэнергии

Когда поднимался ветер, весь наш двор был усыпан пакетами и мусором со свалки. Люди уезжали, так как жить рядом с полигоном было невыносимо. Даже таксисты отказывались ехать в нашу сторону, особенно летом. Теперь полигон огражден, мусор больше не разлетается.