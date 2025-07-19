Губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал возможность строительства полигона ТКО у с. Узюково

«По новой территориальной схеме рассматривается возможность строительства современного высокотехнологичного предприятия, где будет осуществляться полный цикл работы с твердыми коммунальными отходами. Ничего общего с тем, что привычно ассоциируется со свалкой, полигоном, на таких комплексах нет. Загрязнение почвы, воды и воздуха исключены, — уточнил Вячеслав Федорищев. — Понимаю, нововведения, особенно в теме обращения с отходами, вызывают споры и опасения. Но мы руководствуемся принципами: не повторять ошибок прошлого, действовать максимально прозрачно, учитывать интересы жителей, создавать экономику замкнутого цикла».