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Еврокомиссия готовит радикальное вмешательство в прокат автомобилей

По данным немецкого издания Bild, Еврокомиссия сейчас втайне от общественности разрабатывает положение, которое обяжет крупные компании и фирмы по прокату автомобилей закупать только электротранспорт.

По данным немецкого издания Bild, Еврокомиссия сейчас втайне от общественности разрабатывает положение, которое обяжет крупные компании и фирмы по прокату автомобилей закупать только электротранспорт.

Источники в структурах ЕС заявили, что готовится радикальное вмешательство в авторынок. С 2030 года такие крупные прокатчики, как Sixt или Europcar, смогут закупать только электромобили.

По оценкам неназванного чиновника из Брюсселя, это затронет 60% продаж новых автомобилей.

Глава Sixt Нико Габриэль выступил резко против готовящегося законопроекта. По его словам, туристы перестанут брать автомобили в аренду, кроме этого станет недоступен лизинг.

Издание от себя уже отмечает, что если законопроект будет принят, то это приведет к резкому росту цен на автомибили. Кроме этого, люди начнут сталкиваться с трудностями с зарядкой, так как такой инфраструктуры в Европе не хватает.