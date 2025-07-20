Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 20 июля

Национальный банк определил курсы валют на 20 июля 2025 года, воскресенье. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля остались неизменными на протяжении выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на воскресенье, 20 июля, Национальный банк назвал такие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9364 белорусского рубля, 1 евро — 3,4035 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7403 белорусского рубля.
В соотношении с курсовыми значениями, действовавшими в пятницу, 18 июля, и субботу, 19 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в воскресенье, 20 июля, были сохранены.
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