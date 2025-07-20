АвтоВАЗ начал продажи новой модели Lada Iskra

Базовая комплектация Comfort, оценённая в 1,249 млн рублей, включает подушки безопасности и систему курсовой устойчивости. Версия Life (от 1,319 млн рублей) дополнена кондиционером и обогревом сидений и зеркал. Комплектация Enjoy (от 1,439 млн рублей) предлагает охранную сигнализацию, круиз-контроль и мультимедийную систему Lada Enjoy Evo. В Techno (от 1,579 млн рублей) добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманные фары с функцией подсветки поворота.