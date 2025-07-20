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АвтоВАЗ начал продажи новой модели Lada Iskra

«АвтоВАЗ» в день своего 59-летия 20 июля запустил продажи новой модели Lada Iskra. Автомобиль представлен в трёх вариантах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Первые экземпляры Iskra доступны для приобретения в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти. Расширение географии продаж на другие регионы ожидается в течение нескольких недель.

Источник: Life.ru

Базовая комплектация Comfort, оценённая в 1,249 млн рублей, включает подушки безопасности и систему курсовой устойчивости. Версия Life (от 1,319 млн рублей) дополнена кондиционером и обогревом сидений и зеркал. Комплектация Enjoy (от 1,439 млн рублей) предлагает охранную сигнализацию, круиз-контроль и мультимедийную систему Lada Enjoy Evo. В Techno (от 1,579 млн рублей) добавлены подогрев задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, парктроник, камера заднего вида и противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Lada Iskra относится к сегменту B, занимая нишу между Granta и Vesta. Автомобиль предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов: двигатель 1,6 л (90 л. с.) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 л (106 л. с.) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 л (106 л. с.) с автоматической трансмиссией. Локализация Lada Iskra составляет более 90%.

Производство Lada Iskra было запущено в апреле текущего года. По словам представителей «АвтоВАЗа», производственные мощности компании способны достичь максимального объема выпуска этой модели — до 150 тыс. единиц в год, фактические объемы производства будут определяться с учетом рыночной ситуации.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» заключил соглашение с «Автозаводом Санкт-Петербург» о запуске сборки Lada Iskra на производственных мощностях в Санкт-Петербурге. Подписание документа состоялось на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в присутствии губернатора города Александра Беглова. Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа», отметил высокий уровень качества выпускаемых кроссоверов на предприятии. Иван Миронов, генеральный директор «Автозавода Санкт-Петербург», подчеркнул важность возвращения «АвтоВАЗа» в регион в качестве индустриального партнёра и пообещал контролировать качество сборки каждой машины.

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