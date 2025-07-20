Приставы взыскивают с Google задолжности в миллиарды рублей

Служба судебных приставов РФ начала процедуру принудительного взыскания с Google LLC задолженности на сумму 27,3 млрд рублей. Речь идет о неоплаченных судебных штрафах и имущественных взысканиях в пользу российских граждан и компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на официальные документы.
Уточняется, что против компании возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму более 27 млрд рублей по документам, поступившим из судебных участков Таганского, Пресненского и Нагорного районов Москвы, а также от Роскомнадзора, столичного отдела ФССП и Гагаринского райсуда. Параллельно Арбитражный суд Москвы инициировал ещё 35 производств на сумму около 1,5 млн рублей.
Судебные приставы взыскивают с Google совокупный долг в размере свыше 27,29 млрд рублей. Исполнительные производства против компании были возбуждены в период с 2021 по 2025 год на основании судебных решений.
Ранее KP.RU писал, что российское представительство Google накопило перед национальными телевещателями долг, превышающий 91,5 квинтиллиона рублей.