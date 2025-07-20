Приставы взыскивают с Google задолжности в миллиарды рублей

Уточняется, что против компании возбуждено 16 исполнительных производств на общую сумму более 27 млрд рублей по документам, поступившим из судебных участков Таганского, Пресненского и Нагорного районов Москвы, а также от Роскомнадзора, столичного отдела ФССП и Гагаринского райсуда. Параллельно Арбитражный суд Москвы инициировал ещё 35 производств на сумму около 1,5 млн рублей.