Лишили прав, но срок не пошел: почему это возможно

Юрист подчеркнул, что попытки скрыть факт лишения прав или не сдавать удостоверение бессмысленны: если водитель не передаст документ в ГИБДД, срок наказания не будет исчисляться и может не начаться вообще. В случаях утери водительского удостоверения необходимо обратиться за выдачей нового документа и сразу же его сдать для начала отсчета срока лишения права управления транспортным средством.