Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 20 июля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 531,66 тенге, продажа 533,75 тенге;
- евро: покупка 617,90 тенге, продажа 621,77 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 6,68 — 6,79 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 530,63 тенге, продают по 537,63 тенге;
- евро: покупка 613,72 тенге, продажа 623,72 тенге;
- рубль: покупка 6,69 тенге, продажа 6,85 тенге.
В Шымкенте:
- доллар покупают по 530,93 тенге, продают по 533,98 тенге;
- евро: покупка 615,59 тенге, продажа 621,32 тенге;
- рубль: покупка 6,67 тенге, продажа 6,73 тенге.
Официальные курсы валют на выходные выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 533,61 тенге, 1 евро 621,07 тенге, 1 рубль 6,78 тенге.
По итогам дневных торгов 18 июля средневзвешенный курс доллара составил 533,61 тенге, поднявшись на 0,54 тенге.