В России могут изменить требования к тонировке автомобилей

В странах ЕАЭС необходимо изменить требования к тонировке.
В России и других странах Евразийского экономического союза могут смягчить нормы по тонировке передних боковых стекол автомобилей. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил соответствующее обращение председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжану Сагинтаеву.
«Прошу вас рассмотреть возможность поддержать разработку проекта изменений в технический регламент Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” в части корректировки требований к обеспечению обзорности через передние боковые стекла», — говорится в тексте обращения Ярослава Нилова, которое передает ТАСС. Депутат также обратил внимание на международный опыт: по его словам, в ряде южных стран, а также в некоторых штатах США ответственность водителя наступает именно за отсутствие тонировки, что обусловлено климатическими особенностями.
Ярослав Нилов подчеркнул, что во многих регионах ЕАЭС температура летом достигает 30−40 градусов и выше. По его мнению, отсутствие тонировки приводит к перегреву салона и создает дополнительные помехи для водителей из-за интенсивного солнечного света. Это, по словам депутата, снижает безопасность на дорогах, поскольку водитель вынужден отвлекаться на погодные условия вместо того, чтобы сосредоточиться на управлении автомобилем.
Сейчас по действующему ГОСТ светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. За нарушение этих требований автомобилистам грозит штраф в размере 500 рублей.