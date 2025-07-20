В России могут изменить требования к тонировке автомобилей

«Прошу вас рассмотреть возможность поддержать разработку проекта изменений в технический регламент Таможенного союза “О безопасности колесных транспортных средств” в части корректировки требований к обеспечению обзорности через передние боковые стекла», — говорится в тексте обращения Ярослава Нилова, которое передает ТАСС. Депутат также обратил внимание на международный опыт: по его словам, в ряде южных стран, а также в некоторых штатах США ответственность водителя наступает именно за отсутствие тонировки, что обусловлено климатическими особенностями.