В Германии признали, что россияне потеряли интерес к немецкому автопрому

Немецкий автопром утратил привлекательность для россиян, его нишу заняли китайские производители, предлагающие более качественные и доступные автомобили, заявил в беседе с РИА Новости член Российско-германской внешнеторговой палаты, глава Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт.
По его словам, после 2022 года российский рынок покинули в первую очередь немецкие автоконцерны, предприятия машиностроения и химической отрасли.
Что касается автомобильного сектора ФРГ, то, по оценке эксперта, «для российских потребителей он уже не представляет прежнего интереса».
Эбергардт отметил, что российскому покупателю немецкий автопром только машины с двигателем внутреннего сгорания, и в сегменте электромобилей он полностью неконкурентоспособен.
По его словам, китайские бренды уже доминируют на российском рынке, к них есть имя, у них есть узнаваемость, к тому же они производят не только лучше, но и дешевле.
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