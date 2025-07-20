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«Откройте город!». Немцы и поляки столпились у границы с Калининградом

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На въезде в Калининградскую область образовались многочасовые пробки из-за немецких и польских туристов, пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: РИА Новости

«Туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области. Иностранные туроператоры активно продают туры в российский город», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на путешествия в регион на зарубежных площадках вырос в разы. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом.

«Поешьте русские пельмени, попробуйте икру и откройте для себя бывший немецкий город в России!» — приводит Telegram-канал лозунги, которыми заманивают иностранных туристов.

Министерство иностранных дел Польши в пятницу рекомендовало своим гражданам не посещать Россию. Как уточнил SHOT, сами поляки отмечают, что им нравится путешествовать по Калининграду.