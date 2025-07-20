В Молдове число денежных знаков выросло в 2024 году на 83 миллиона

При этом, НБМ учитывает и монеты номиналом 1 бан, которых, по его подсчетам, остается в обращении более чем 71 миллион штук, но уже никем не используются. Металлических леевых монет на руках — свыше 137,6 миллионов. Более половины из них (69 млн.) — достоинством 1 лей.