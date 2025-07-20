В Молдове число денежных знаков выросло в 2024 году на 83 миллиона

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. На начало 2025 года в Молдове находилось в обращении свыше 1,491 миллиарда денежных знаков на общую сумму 48,552 миллиардов леев (2,464 миллиардов евро), против 1,408 миллиардов денежных знаков на 42,098 миллиардов леев годом ранее.
Такие данные обнародовал Национальный банк Молдовы (НБМ), отметив, что больше всего в обороте — мелкой разменной монеты (банов) — 981,1 миллионов штук на 144,4 миллионов леев.
При этом, НБМ учитывает и монеты номиналом 1 бан, которых, по его подсчетам, остается в обращении более чем 71 миллион штук, но уже никем не используются. Металлических леевых монет на руках — свыше 137,6 миллионов. Более половины из них (69 млн.) — достоинством 1 лей.
Банкнот в обращении — 372,4 миллиона штук (+38,2 миллионов.) на 48,062 миллиардов леев. Больше всего купюр — 200-леевых — 114,6 миллионов штук, а меньше всего — номиналом 1 000 леев — 7,5 миллионов.
Что касается юбилейных и памятных монет, то их в обращении порядка 130 тысяч на 8,2 миллионов леев. Но это в номинале.
Коллекционная же цена их намного выше, поскольку в основном монеты отчеканены из серебра и золота.