Дело обманутых дольщиков в Набережных Челнах — на контроле Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав покупателей квартир в жилом комплексе «Авиатор» в Набережных Челнах.
Сотни семей остались без жилья, продолжая платить ипотеку за несуществующие квартиры. Застройщик ООО СЗ «Инвестор» не уложился в сроки сдачи дома.
Обманутые дольщики вынуждены снимать жилье и выплачивать кредиты, что стало для многих семей непосильной финансовой нагрузкой. Их жалобы оставались без результата, пока они не обратились напрямую к Бастрыкину через информационный центр.
Возбуждено уголовное дело, руководитель СУ СК РФ по РТ Валерий Липский должен представить Бастрыкину подробный доклад о ходе расследования.