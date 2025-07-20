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Дело обманутых дольщиков в Набережных Челнах — на контроле Бастрыкина

Сотни семей остались без жилья.

Источник: Аргументы и факты

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав покупателей квартир в жилом комплексе «Авиатор» в Набережных Челнах.

Сотни семей остались без жилья, продолжая платить ипотеку за несуществующие квартиры. Застройщик ООО СЗ «Инвестор» не уложился в сроки сдачи дома.

Обманутые дольщики вынуждены снимать жилье и выплачивать кредиты, что стало для многих семей непосильной финансовой нагрузкой. Их жалобы оставались без результата, пока они не обратились напрямую к Бастрыкину через информационный центр.

Возбуждено уголовное дело, руководитель СУ СК РФ по РТ Валерий Липский должен представить Бастрыкину подробный доклад о ходе расследования.