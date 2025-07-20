Башкирия почти вдвое увеличила продажи зерна в регионы РФ

В числе регионов, куда была поставлена башкирская продукция — Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская, Московская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карелия, Татарстан, Удмуртия. Всего в другие регионы из Башкирии отгружено с начала года более 172 тысяч тонн пшеницы, 60 тысяч тонн ячменя, почти 8 тысяч тонн гороха, около 6,5 тысячи тонн ржи, 14 тысяч тонн семян подсолнечника для переработки, более 1 тысячи тонн льна, а также 0,39 тысячи тонн различных круп.