Башкирия почти вдвое увеличила продажи зерна в регионы РФ

Управление Россельхознадзора по Башкирии за первое полугодие 2025 года оформило 5418 карантинных сертификатов на более чем 270,5 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки, подготовленных аграриями региона для реализации в другие субъекты России.
«Объем отгруженного на внутренний рынок за шесть месяцев текущего года зерна и продуктов его переработки более чем в 1,65 раза превышает данные за аналогичный период 2024 года. С 16 до 28 регионов расширилась и география поставок зерновой продукции из Башкирии», — отметили в надзорном ведомстве.
В числе регионов, куда была поставлена башкирская продукция — Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородская, Ленинградская, Липецкая, Курская, Московская, Оренбургская, Псковская, Саратовская, Ростовская, Тамбовская, Тверская, Челябинская, Ярославская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карелия, Татарстан, Удмуртия. Всего в другие регионы из Башкирии отгружено с начала года более 172 тысяч тонн пшеницы, 60 тысяч тонн ячменя, почти 8 тысяч тонн гороха, около 6,5 тысячи тонн ржи, 14 тысяч тонн семян подсолнечника для переработки, более 1 тысячи тонн льна, а также 0,39 тысячи тонн различных круп.
Все 2722 партий прошли энтомологические, гербологические и микологические исследования в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам экспертиз опасные карантинные организмы и вредители хлебных запасов не выявлены. Зерно и продукты его переработки соответствуют требованиям фитосанитарной безопасности ГОСТ и ЕАЭС, подчеркнули в Россельхознадзоре.
Для сравнения: за первое полугодие 2024 года аграрии Башкирии поставили на внутренний рынок РФ 163,7 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки.
Ранее Башинформ сообщил о том, что первая в истории башкирского АПК партия ржаной обдирной муки отгружена в Монголию.