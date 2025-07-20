Пермскому девелоперу не удалось купить отель у рынка

Напомним, здание отеля открыли в 2012 году, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено значительно позже открытия. Сначала объект функционировал как торговый центр «Тополя», позже его переделали в гостиницу.