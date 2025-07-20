Четыре банка Беларуси попали под санкции Евросоюза

И также санкции приняты в отношении еще восьми предприятий Беларуси. И рестрикции коснулись торговых отношений между Беларусью и Россией, в том числе с условием полного запрета финансовых операции при использовании специализированных услуг, касающихся обмена сообщениями и запрета импорта оружия из Беларуси.