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Четыре банка Беларуси попали под санкции Евросоюза

Санкции ЕС введены в отношении четырех белорусских банков.

Источник: Комсомольская правда

Четыре белорусских банка попали под санкции Евросоюза, проинформировала пресс-служба ЕС в официальном журнале.

Так, властями ЕС санкции введены в отношении белорусских Белагропромбанка, Банка «Дабрабыт», Банка развития и Белинвестбанка, которым полностью запретили финансовые транзакции.

И также санкции приняты в отношении еще восьми предприятий Беларуси. И рестрикции коснулись торговых отношений между Беларусью и Россией, в том числе с условием полного запрета финансовых операции при использовании специализированных услуг, касающихся обмена сообщениями и запрета импорта оружия из Беларуси.

В марте 2022-го Белагропромбанк, Банк развития и Банк «Дабрабыт» отключили от SWIFT. В санкционном списке также находятся белорусский Белинвестбанк и дочерние финучреждения российских банков — Сбербанк, Банк ВТБ (Беларусь) и БелВЭБ.

Тем временем Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 20 июля.

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