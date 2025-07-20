Четыре банка Беларуси попали под санкции Евросоюза

Так, властями ЕС санкции введены в отношении белорусских Белагропромбанка, Банка «Дабрабыт», Банка развития и Белинвестбанка, которым полностью запретили финансовые транзакции.
И также санкции приняты в отношении еще восьми предприятий Беларуси. И рестрикции коснулись торговых отношений между Беларусью и Россией, в том числе с условием полного запрета финансовых операции при использовании специализированных услуг, касающихся обмена сообщениями и запрета импорта оружия из Беларуси.
В марте 2022-го Белагропромбанк, Банк развития и Банк «Дабрабыт» отключили от SWIFT. В санкционном списке также находятся белорусский Белинвестбанк и дочерние финучреждения российских банков — Сбербанк, Банк ВТБ (Беларусь) и БелВЭБ.
Тем временем Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 20 июля.