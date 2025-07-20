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Глава «Белгоспищепрома» сказал, что будет с ценами на какао и кондитерские изделия к концу 2025

«Белгоспищепром» сказал, что будет с ценами на какао и кондитерку к концу 2025.

Источник: Комсомольская правда

Глава «Белгоспищепрома» Олег Жидков объяснил, как изменятся цены на какао и кондитерские изделия к концу 2025 года в эфире «Первого информационного» телеканала.

Председатель концерна обратил внимание на то, что резкое подорожание какао-бобов в мире сказывается на значительном росте стоимости кондитерских изделий, в том числе и в Беларуси. Так как белорусская кондитерская отрасль зависит от импорта из-за климатических особенностей.

— Мы сегодня все закупаем по импорту, — пояснил он.

И добавил, что для сохранения привычного уровня производства и выпуска готовых изделий в Беларуси должны считаться с тенденциями роста цен.

В 2023-м резкий рост цен предприятиями «Белгоспищепрома» сдерживался за счет удержания цены готовых изделий. В 2024 и первой половине 2025 годах цена сырья значительно не менялась, но оставалась довольно высокой. А сейчас все же на биржах стоимость какао-бобов увеличилась из-за ожидаемого снижения урожайности в мире, увеличения затрат на транспортно-логистические услуги.

— Достаточно много специфических моментов, которые влияют на формирование цены, — указал глава концерна.

Например, по урожайности в октябре — ноябре прогнозируется цена к концу 2025-го и началу 2026-го.

— Пока предпосылок к тому, что цена пойдет вниз мы не видим. Тенденция изменения цены в меньшую сторону, если и будет происходить, то незначительно, — прогнозирует председатель «Белгоспищепрома».

Тем временем белорусский технолог сказала, как хранить хлеб, чтобы он не плесневел.

И мы писали, что четыре банка Беларуси попали под санкции Евросоюза.

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