Глава «Белгоспищепрома» сказал, что будет с ценами на какао и кондитерские изделия к концу 2025

Глава «Белгоспищепрома» Олег Жидков объяснил, как изменятся цены на какао и кондитерские изделия к концу 2025 года в эфире «Первого информационного» телеканала.
Председатель концерна обратил внимание на то, что резкое подорожание какао-бобов в мире сказывается на значительном росте стоимости кондитерских изделий, в том числе и в Беларуси. Так как белорусская кондитерская отрасль зависит от импорта из-за климатических особенностей.
— Мы сегодня все закупаем по импорту, — пояснил он.
И добавил, что для сохранения привычного уровня производства и выпуска готовых изделий в Беларуси должны считаться с тенденциями роста цен.
В 2023-м резкий рост цен предприятиями «Белгоспищепрома» сдерживался за счет удержания цены готовых изделий. В 2024 и первой половине 2025 годах цена сырья значительно не менялась, но оставалась довольно высокой. А сейчас все же на биржах стоимость какао-бобов увеличилась из-за ожидаемого снижения урожайности в мире, увеличения затрат на транспортно-логистические услуги.
— Достаточно много специфических моментов, которые влияют на формирование цены, — указал глава концерна.
Например, по урожайности в октябре — ноябре прогнозируется цена к концу 2025-го и началу 2026-го.
— Пока предпосылок к тому, что цена пойдет вниз мы не видим. Тенденция изменения цены в меньшую сторону, если и будет происходить, то незначительно, — прогнозирует председатель «Белгоспищепрома».
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