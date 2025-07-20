Глава «Белгоспищепрома» сказал, что будет с ценами на какао и кондитерские изделия к концу 2025

В 2023-м резкий рост цен предприятиями «Белгоспищепрома» сдерживался за счет удержания цены готовых изделий. В 2024 и первой половине 2025 годах цена сырья значительно не менялась, но оставалась довольно высокой. А сейчас все же на биржах стоимость какао-бобов увеличилась из-за ожидаемого снижения урожайности в мире, увеличения затрат на транспортно-логистические услуги.