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«Позволит прогнозировать получение сырья на 15−20% дешевле, чем в Африке». Глава «Белгоспищепрома» сказал о поступлении 200 тонн какао-бобов из Венесуэлы

Глава «Белгоспищепрома» сказал о поступлении 200 тонн какао-бобов из Венесуэлы.

Источник: Комсомольская правда

Председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков сообщил, что в Беларусь поступили 200 тысяч тонн какао-бобов из Венесуэлы, сообщили на «Первом информационном».

Глава концерна сказал об активной работе Беларуси на мировых рынках в поисках новых точек импорта какао-бобов. В частности, идет поиск импортеров не только из традиционных стран Африки, но и из государств Латинской Америки.

Он рассказал, что в 2024-м делегация Беларуси во главе с премьер-министром была в Венесуэле, где были проработаны вопросы поставки какао-бобов.

— Эта договоренность возымела силу, — констатировал он.

И сейчас белорусские фабрики начинают получать пробные партии какао-бобов из Венесуэлы.

— Буквально на этой неделе мы получили и на «Коммунарку», и на «Спартак» по 100 тонн какао-бобов достаточно хорошего качества, неплохо зарекомендовавших себя в виде образцов, — отметил глава концерна.

На следующей неделе белорусские фабрики начнут перерабатывать венесуэльские какао-бобы, и тогда уже можно будет говорить о вкусовых и иных свойствах полученного какао. Причем какао-бобы из Венесуэлы могут выйти для Беларуси дешевле африканского сырья.

— Прогнозируется получение сырья на 15 — 20% дешевле, чем мы закупаем у африканских производителей, — подытожил Жидков.

Также глава «Белгоспищепрома» сказал, что будет с ценами на какао и кондитерские изделия к концу 2025.

И мы писали, что четыре банка Беларуси попали под санкции Евросоюза.

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