Башкирские пчелы будут собирать мед в жаркой Иордании. Партия пчеломаток башкирской пчелы подготовлена для экспорта, сообщает Россельхознадзор.
Арабские пчеловоды закупили партию из 200 пчеломаток для разведения башкирской популяции среднерусской пчелы на своей территории. Специалисты отдела ветеринарного надзора досмотрели и оформили живую продукцию, а образцы пчелосемей прошли лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории в полном объёме и соответствуют требованиям страны-импортера.
Напомним, ранее мы сообщали, что пчеловоды Башкирии борются против скрещивания башкирских пчел с другими породами, которые часто имеют смертельные инфекции. В частности, весной устраивали рейды на границе республики, чтобы противостоять нелегальному ввозу «узбечек».