Башкирские пчелы будут собирать мед в жаркой Иордании

Арабские пчеловоды закупили партию из 200 пчеломаток для разведения башкирской популяции среднерусской пчелы на своей территории. Специалисты отдела ветеринарного надзора досмотрели и оформили живую продукцию, а образцы пчелосемей прошли лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории в полном объёме и соответствуют требованиям страны-импортера.