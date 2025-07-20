На сколько увеличился объем ввода жилья в странах ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В государствах-членах ЕАЭС объем ввода жилья в январе-апреле 2025 года увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщает ЕЭК.
Общий объем составил 45 492 тыс. квадратных метров.
При этом наблюдался рост:
- в Армении — на 53,6%;
- в Кыргызстане — 22,2%;
- в Беларуси — на 12,1%;
- в Казахстане — на 6,8%;
- в России — на 5,7%.
В январе-апреле этого года на долю РФ приходилось 85,1% общего объема введенного в эксплуатацию жилья государств Союза.
Далее идут:
- Казахстан — 10,7%;
- Беларусь — 2,5%;
- Кыргызстан — 1,2%;
- Армения — 0,5%.