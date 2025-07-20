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На сколько увеличился объем ввода жилья в странах ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия опубликовала данные за четыре месяца 2025 года.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В государствах-членах ЕАЭС объем ввода жилья в январе-апреле 2025 года увеличился на 6,3% по сравнению с тем же периодом 2024-го, сообщает ЕЭК.

Общий объем составил 45 492 тыс. квадратных метров.

При этом наблюдался рост:

  • в Армении — на 53,6%;
  • в Кыргызстане — 22,2%;
  • в Беларуси — на 12,1%;
  • в Казахстане — на 6,8%;
  • в России — на 5,7%.

В январе-апреле этого года на долю РФ приходилось 85,1% общего объема введенного в эксплуатацию жилья государств Союза.

Далее идут:

  • Казахстан — 10,7%;
  • Беларусь — 2,5%;
  • Кыргызстан — 1,2%;
  • Армения — 0,5%.