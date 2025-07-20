Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко

Беларусь стала главным поставщиком в Норвегию продукта, который не мог полюбить президент Беларуси Александр Лукашенко. речь идет о рапсовом масле, лидером поставок которого в одну из стран Европы республика стала по итогам 2024 года, сообщили на «Первом информационном».
Согласно данным международной торговли Организации Объединенных Наций, Беларусь в прошлом году стала главным поставщиком рапсового масла в Норвегию. На норвежский рынок было поставлено белорусского масла на 175 миллионов долларов. Пик импорта из Беларуси пришелся на август и октябрь 2024-го.
Известно, что в Беларуси ежегодно производится около 60 тысяч тонн рапсового масла, которое идет на экспорт более чем в 10 стран. Внутри страны за последние пять лет объемы производства выросли в 1,5 раза.
Для нужд внутреннего рынка в 2025-м запланировано произвести свыше 20 тысяч тонн бутилированного рапсового масла.
— Если рапсовое масло займет хотя бы треть объемов, то я буду считать, что эксперимент по популяризации масла удался, — прокомментировал председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков.
К слову, несколько лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко признавался, что никак не может полюбить рапсовое масло, за которое всех агитирует. Это было сказано во время рабочей поездки в Минской области. Тогда белорусский президент продегустировал несколько сортов растительного масла: горчичное, льняное и т.д. И, когда ему дали еще рапсовое масло, сделал неожиданное признание: «Ну, это у меня есть. Мне надо привыкать к нему. А то я всех агитирую, а сам…».
Кстати, ранее в Беларуси продажи рапсового масла выросли в 5,5 раза за два года.
И не так давно «Белгоспищепром» рассказал о ситуации с рапсовым маслом в торговых сетях.
Еще глава «Белгоспищепрома» сказал о поступлении 200 тонн какао-бобов из Венесуэлы: «Позволит прогнозировать получение сырья на 15−20% дешевле, чем в Африке». Также глава концерна сказал, что будет с ценами на какао и кондитерские изделия к концу 2025.