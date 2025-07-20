Беларусь лидирует в продаже Норвегии продукта, который не мог полюбить Лукашенко

К слову, несколько лет назад президент Беларуси Александр Лукашенко признавался, что никак не может полюбить рапсовое масло, за которое всех агитирует. Это было сказано во время рабочей поездки в Минской области. Тогда белорусский президент продегустировал несколько сортов растительного масла: горчичное, льняное и т.д. И, когда ему дали еще рапсовое масло, сделал неожиданное признание: «Ну, это у меня есть. Мне надо привыкать к нему. А то я всех агитирую, а сам…».