Теплосети будут тестировать в течение двух недель в Алматы

«В период с 21 июля по 1 августа 2025 года, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, на территории восьми районов Алматы будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей. Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов — ежедневно с 4 до 7 часов утра — горожанам и гостям мегаполиса рекомендуется соблюдать меры предосторожности», — говорится в сообщении.
График проведения испытаний теплосетей:
С 21 по 23 июля:
Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека — Бродского — Рыскулова — Сейфуллина; Алатауский район: Монке би — Момышулы — Райымбека — Фаризы Онгарсыновой; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра — Муратбаева — Макатаева — Сейфуллина — Тобаякова — Желтоксан — Маметовой — Абылай хана.
С 21 июля по 1 августа:
Бостандыкский район: Аскарова — мкр. Мирас — санаторий «Алматы» — Саина — Аль-Фараби — мкр. Казахфильм — Рыскулбекова — Каблукова — Басенова — Утепова — Розыбакиева — Жарокова — мкр. Алмагуль — Ходжанова — КазНУ — Тимирязева — М. Ганди — Назарбаева — Лисянского — Розыбакиева — Жарокова — Экспериментальная база — Ходжанова — Аль-Фараби — мкр. Алмагуль — микрорайоны Орбита-1, 2, 3, 4 — Саина — Рыскулбекова — Розыбакиева — речка Большая Алматинка — Утепова — Жарокова — Басенова; Медеуский район: Тайманова — Чайкиной — Достык — Мендикулова — Аль-Фараби — Жолдасбекова — Достык — Байжанова — санаторий МВД.
С 22 по 24 июля:
Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова — Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова; Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина — Тобоякова — Назарбаева — Маметовой — Уалиханова — Айтеке би.
С 23 по 25 июля:
Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра — Райымбека — Яссауи — Емцова; Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак — 1, 2, 3, 4; мкр. Кокмайса квадрат улиц Ангарская — Макатаева — Палладина — Павлодарская; Алатауский район: Райымбека — Отрарская — Рыскулова — Н. Данченко; Алмалинский район: Чокина — Петрова — Карасай батыра — Райымбека; Жетысуский и Турксибский районы: Рыскулова — Сейфуллина — Северное Кольцо — Бурундайская; Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина — Рыскулова — Жангильдина — Райымбека — Куратова — Гоголя.
С 24 по 25 июля:
Наурызбайский район: Райымбека — Жунисова — Абая — Алтын Орда; Жетысуский район: мкр. Кулагер по улицам Серикова — Ратушного, а также в квадрате улиц Рыскулова — Жансугурова — Тихова — Глазунова; Ауэзовский, Наурызбайский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Толе би — Сатпаева — Ашимова — Ислама Каримова; Алатауский район: Монке би — Момышулы — Фаризы Онгарсыновой — мкр. Зердели; Алмалинский район: Карасай батыра — Ислама Каримова — Райымбека — Масанчи.
С 28 по 30 июля:
Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Тимирязева — Шагабутдинова — Розыбакиева; Алатауский район: поселок Аккайнар — Мамбетова — южная сторона БАКа.
С 28 июля по 1 августа:
Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя — Курганская — Сатпаева — Чайковского; Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова — Абая — Желтоксан — Тимирязева — Гоголя — речка Есентай.
С 29 и 1 августа:
Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева — Рыскулбекова — Саина — речка Большая Алматинка.
С 30 июля по 1 августа:
Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбайбатыра — Жандосова — Варламова — Айманова.
С 31 июля по 1 августа:
Ауэзовский район: Улугбека — Жандосова — Саина — Садвакасова; Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра — Утепова — Розыбакиева — Байзакова.
«Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО “Алматинские тепловые сети” по телефонам: 378−06−48, 378−06−62 (прямой номер), call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109», — отметили в компании.
Горячее водоснабжение для всех потребителей, проживающих в пределах указанных районов, будет обеспечено в полном объеме.