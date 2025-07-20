Теплосети будут тестировать в течение двух недель в Алматы

«Несмотря на принятые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность и другие. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО “Алматинские тепловые сети” по телефонам: 378−06−48, 378−06−62 (прямой номер), call-центр: 341−07−00 или 341−07−77 (добавочный 1011 или 1014), а также 109», — отметили в компании.