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Стартап белоруса в сфере ИИ оценен в 18 миллиардов долларов

Стартап белоруса, связанный с искусственным интеллектом оценили в 18 миллиардов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Белорус привлек 18 миллиардов долларов, в которые оценивают его стартап, связанный с искусственным интеллектом. Речь идет об ИИ-стартапе Perplexity, основанном белорусом Денисом Ярацом, сообщает Bloomberg.

Недавно компанией белоруса были привлечены новые инвестиции в продолжение майского раунда. Основанный в 2022-м белорусом и его двумя американскими партнерами Perplexity в конце весны привлек 500 миллиардов, достигнув 14 миллиардов долларов.

Напомним, компанией разрабатывается альтернатива Google на базе искусственного интеллекта.

К слову, Perplexity уже был выпущен собственный браузер с ИИ. Система способна разъяснять и применять содержание веб-страниц, делая краткие сводки, заполняя формы и т.д.

Известно, что Perplexity вступил также в партнерство с PayPal, а компания Apple планирует купить стартап, чтобы на его основании улучшить систему поиска и взаимодействие с пользователями ее продуктов на базе искусственного интеллекта.

Напомним, в феврале научный центр искусственного интеллекта создали в Беларуси.

Еще мы писали, что четыре банка Беларуси попали под санкции Евросоюза.

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