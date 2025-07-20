Новые штрафы за нарушение жилищного законодательства появятся в Казахстане

при нарушении сроков открытия текущего счета на управление объектом кондоминиума и (или) сберегательного счета для накопления денег на капитальный ремонт — 50 МРП (часть 4 статьи 320 КОАП); при нарушении сроков представления ежемесячного и годового отчетов по управлению объектом кондоминиума — 50 МРП (часть 5 статьи 320 КОАП); при нарушении сроков представления по акту приема-передачи документации и иных технических средств и оборудования при смене форм управления или субъекта управления объектом кондоминиума или прекращении своей деятельности, а равно отказ от подписания акта приема-передачи — 50 МРП на физических лиц, 100 МРП на юридических лиц (часть 8 статьи 320 КОАП), за повтор в течение года штраф увеличивается соответственно вдвое (часть 10 статьи 320 КОАП).