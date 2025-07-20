РЖД назначили дополнительный «Сапсан» из Петербурга в Москву после отмены авиарейсов

Ранее в московских аэропортах были введены временные ограничения на отправку и прием рейсов из-за атаки беспилотников. В ночь на 20 июля столицу атаковали дроны, в результате чего все крупные аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приостанавливали работу. В Шереметьево ограничения сохранялись более двух часов, было отменено и задержано свыше 50 рейсов.