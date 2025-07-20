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РЖД назначили дополнительный «Сапсан» из Петербурга в Москву после отмены авиарейсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля, ФедералПресс. В связи с отменой части авиарейсов из Петербурга в Москву, РЖД назначила дополнительный рейс высокоскоростного поезда «Сапсан». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Источник: РИА "ФедералПресс"

По информации ведомства, поезд № 755 отправится из Санкт-Петербурга в Москву утром 21 июля в 6:40 по московскому времени. Также к ночным поездам Северо-Западного филиала Федеральной пассажирской компании добавлены дополнительные вагоны. Все билеты уже доступны в продаже.

Ранее в московских аэропортах были введены временные ограничения на отправку и прием рейсов из-за атаки беспилотников. В ночь на 20 июля столицу атаковали дроны, в результате чего все крупные аэропорты — Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский — приостанавливали работу. В Шереметьево ограничения сохранялись более двух часов, было отменено и задержано свыше 50 рейсов.