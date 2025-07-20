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Установлен ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий к 2050 году

Убытки мировой экономики из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам, могут достигнуть почти 2 триллионов долларов ежегодно к 2050 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование Центра глобального развития.

Убытки мировой экономики из-за бактерий, устойчивых к антибиотикам, могут достигнуть почти 2 триллионов долларов ежегодно к 2050 году, сообщает газета Guardian со ссылкой на исследование Центра глобального развития.

«Супербактерии способны привести к гибели миллионов людей по всему миру и обойдутся мировой экономике почти в 2 триллиона долларов в год к 2050 году», — отмечает издание.

В работе были оценены экономические и медицинские последствия устойчивости к антибиотикам для 122 стран. По самому негативному сценарию, к 2050 году ущерб для ВВП Китая может составить около 722 миллиардов долларов в год, для США — примерно 295 миллиардов, а для Евросоюза — 187 миллиардов.

В связи с этим авторы исследования призвали государства продолжать инвестировать в программы борьбы с антибиотикорезистентностью.

До этого сообщалось, что самый агрессивный штамм 2024 года устойчив ко всем антибиотикам.

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