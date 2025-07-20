Установлен ущерб от устойчивых к антибиотикам бактерий к 2050 году

В работе были оценены экономические и медицинские последствия устойчивости к антибиотикам для 122 стран. По самому негативному сценарию, к 2050 году ущерб для ВВП Китая может составить около 722 миллиардов долларов в год, для США — примерно 295 миллиардов, а для Евросоюза — 187 миллиардов.