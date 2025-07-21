Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 21 июля после выходных

В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 18 июля, субботу, 19 июля, и воскресенье, 20 июля, в понедельник, 21 июля, курс доллара и курс российского рубля стали легче в валютной корзине, а курс евро уверенно потяжелел. Ощутимее при этом изменен в сторону увеличения именно курс европейской валюты.