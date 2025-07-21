Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 21 июля после выходных

Национальный банк скорректировал валютные курсы на 21 июля 2025 года, понедельник. Так, курс доллара и курс российского рубля стали ниже, а курс евро подрос после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На понедельник, 21 июля, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9350 белорусского рубля, 1 евро — 3,4166 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7354 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 18 июля, субботу, 19 июля, и воскресенье, 20 июля, в понедельник, 21 июля, курс доллара и курс российского рубля стали легче в валютной корзине, а курс евро уверенно потяжелел. Ощутимее при этом изменен в сторону увеличения именно курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0014 белрубля, курс евро стал выше на 0,0131 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0049 белрубля.
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