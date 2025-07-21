Россиян порадовали отличными новостями о ключевой ставке ЦБ

Большинство опрошенных экономистов прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка до 18% на июльском заседании. К такому выводу пришли 21 из 30 участников консенсус-прогноза. Эксперты считают, что Банк России готов пойти на смягчение кредитной политики, хотя его дальнейшие действия будут зависеть от инфляции и экономической ситуации.