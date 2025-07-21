В Госдуме хотят увеличить порог долга для запрета на выезд в три раза

Группа депутатов ГД во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым разработала законопроект о повышении в три раза минимального порога задолженности для введения ограничения на выезд из страны. Документ поступил в распоряжение РИА Новости.
Законопроектом предусматривается увеличение минимальной суммы задолженности: с 30 000 до 90 000 рублей для обычных случаев. С 10 000 до 30 000 рублей при систематическом уклонении от погашения долга.
Авторы законопроекта считают, что трехкратное увеличение долгового порога поможет судебным приставам сконцентрироваться на рассмотрении дел наиболее злостных нарушителей платежной дисциплины.
Политик привел в пример ситуацию, когда граждане, фактически проживающие не по месту регистрации, сталкиваются с проблемами получения копий постановлений об административных правонарушениях в установленные сроки.
Ранее KP.RU писал, что в России разработан законопроект о снижении возрастного порога для получения пенсионной надбавки с 80 до 70 лет.