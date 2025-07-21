Россиян предупредили о массовых сокращениях в этом году

«В июне 2025 года в сравнении с январем 2025 увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения числа занятых без изменений (65% против 62% опрошенных в январе 2025 года), а также доля тех, кто планирует сократить число работников (11,5% против 6,9% в январе 2025)», — приводится в докладе регулятора. Эксперты Центробанка объясняют рост планов по сокращениям снижением спроса на продукцию, увеличением издержек и замедлением деловой активности.