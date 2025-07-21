США из-за пошлин Трампа стали зависить от поставок российского товара

Финансовая фирма StoneX из Нью-Йорка сообщила, что в мае Россия поставила для США 64% всего ввезенного в страну карбамида. Это произошло после введения 10-процентных пошлин для других стран, включая Катар и Алжир, тогда как в отношении России они не вводились.