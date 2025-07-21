США из-за пошлин Трампа стали зависить от поставок российского товара

Объемы поставок российского карбамида в Соединенные Штаты Америки, который используется в виде удобрения, выросли в два раза из-за пошлин президента Дональда Трампа, введенных в отношении ряда стран. Об этом говорится в опубликованной в воскресенье, 20 июля, статье газеты The Washington Post.
«Пошлины повлекли за собой некоторые непреднамеренные последствия. США, к примеру, теперь в большей степени зависят от поставок из России карбамида — распространенного удобрения, применяемого для выращивания пшеницы, кукурузы и риса», — отмечается в статье.
Финансовая фирма StoneX из Нью-Йорка сообщила, что в мае Россия поставила для США 64% всего ввезенного в страну карбамида. Это произошло после введения 10-процентных пошлин для других стран, включая Катар и Алжир, тогда как в отношении России они не вводились.
Бюро переписи США также уточнило, что общий экспорт из РФ в США в мае достиг почти 540 млн долларов, тогда как месяцем ранее он составил 492 млн. Майский экспорт оказалась самым высоким за последние годы в денежном эквиваленте, лишь чуть уступив марту 2023 года (562 млн долларов).
Ранее стало известно, что мировой торговле грозит хаос из-за обещанной Трампом единой пошлины для 150-ти стран мира.