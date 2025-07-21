В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась против применения криптовалюты в расчетах внутри страны. По её словам, ЦБ допускает использование криптовалюты в международных расчетах и как инвестиционный инструмент для опытных инвесторов, однако выступает против её роли в качестве средства платежа из-за высокой волатильности и рисков. Об этом она заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ 3 июля.