В России могут ввести штрафы за оплату криптовалютой

С 2026 года россиян могут начать штрафовать за оплату товаров и услуг с помощью криптовалюты. Законопроект по этому вопросу планируется рассмотреть в Госдуме уже этой осенью, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью газете «Известия».
По данным издания, для физических лиц штрафы составят от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч до одного миллиона рублей. Кроме того, криптовалюта, использованная незаконно в качестве средства платежа, будет конфискована.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась против применения криптовалюты в расчетах внутри страны. По её словам, ЦБ допускает использование криптовалюты в международных расчетах и как инвестиционный инструмент для опытных инвесторов, однако выступает против её роли в качестве средства платежа из-за высокой волатильности и рисков. Об этом она заявила на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ РФ 3 июля.