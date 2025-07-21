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В России могут начать штрафовать за оплату криптовалютой: подробности

В России хотят ввести штрафы за оплату криптовалютой.

Источник: Комсомольская правда

В России с 2026 года могут ввести штрафы за расчеты в криптовалюте. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме уже в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Согласно информации издания, за использование криптовалют в расчетах предусмотрены существенные штрафы: для физических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом все цифровые активы, задействованные в таких операциях, подлежат обязательной конфискации.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина четко обозначила позицию регулятора, выступая против применения криптовалют в качестве платежного инструмента на территории РФ.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк планирует постепенно снижать ключевую ставку в соответствии с динамикой инфляционных процессов.

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