В России могут начать штрафовать за оплату криптовалютой: подробности

В России с 2026 года могут ввести штрафы за расчеты в криптовалюте. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в Госдуме уже в осеннюю сессию, сообщил «Известиям» глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Согласно информации издания, за использование криптовалют в расчетах предусмотрены существенные штрафы: для физических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. При этом все цифровые активы, задействованные в таких операциях, подлежат обязательной конфискации.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина четко обозначила позицию регулятора, выступая против применения криптовалют в качестве платежного инструмента на территории РФ.
Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк планирует постепенно снижать ключевую ставку в соответствии с динамикой инфляционных процессов.