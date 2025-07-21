Новосибирские компании попали в новый пакет санкций ЕС

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. В него вошли 22 банка, в том числе офисы которых расположены в Новосибирске. Речь идет о Ланта Банке, Экспобанке и Банке Зенит.
Кроме того, под санкции попали «Т-банк», Банк Санкт-Петербург, Банк ЦентроКредит, Яндекс Банк, Сургутнефтегазбанк, Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, Трансстройбанк, Банк ФИНАМ, Озон банк, Экспобанк, Банк ЛОККО, Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, Банк 131 и Банк РостФинанс.
Также в санкционный список попали российские компании: АО «ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ», ООО «АЭРОКОН», ООО «МТ-СИСТЕМ», ООО «АТОМА», ООО «ПОЛИХИМ МОСКВА», ООО «ХИМИНТЕХНО», ООО «ПОЛИМЕРПРОМТОРГ», ООО «Центр беспилотных решений», ООО «Системотехника», ООО «Унисервис», ООО «Группа компаний “АПГРУПП-СМТ”», ООО «ТЕСТ-ПАРТНЕР», ООО «НПФ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА», ООО «ПД “Татнефть-АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО”» и ООО «ТСК ВЕКТОР».