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Новосибирские компании попали в новый пакет санкций ЕС

В санкционный список вошли банки, офисы которых расположены в столице Сибири.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз опубликовал новый пакет санкций против России. В него вошли 22 банка, в том числе офисы которых расположены в Новосибирске. Речь идет о Ланта Банке, Экспобанке и Банке Зенит.

Кроме того, под санкции попали «Т-банк», Банк Санкт-Петербург, Банк ЦентроКредит, Яндекс Банк, Сургутнефтегазбанк, Меткомбанк, Севергазбанк, Генбанк, Быстробанк, Энерготрансбанк, Татсоцбанк, Трансстройбанк, Банк ФИНАМ, Озон банк, Экспобанк, Банк ЛОККО, Банк ДОМ.РФ, МСП Банк, Банк 131 и Банк РостФинанс.

Также в санкционный список попали российские компании: АО «ПРИБОРЫ, СЕРВИС, ТОРГОВЛЯ», ООО «АЭРОКОН», ООО «МТ-СИСТЕМ», ООО «АТОМА», ООО «ПОЛИХИМ МОСКВА», ООО «ХИМИНТЕХНО», ООО «ПОЛИМЕРПРОМТОРГ», ООО «Центр беспилотных решений», ООО «Системотехника», ООО «Унисервис», ООО «Группа компаний “АПГРУПП-СМТ”», ООО «ТЕСТ-ПАРТНЕР», ООО «НПФ ТЕХНОЛОГИИ ПРОГРЕССА», ООО «ПД “Татнефть-АЛАБУГА СТЕКЛОВОЛОКНО”» и ООО «ТСК ВЕКТОР».

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