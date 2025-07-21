Россиянам посоветовали срочно закупаться долларами

До конца июля сохраняется возможность снижения доллара до 75−76 рублей.
Покупателям долларов рекомендуется ускорить приобретение валюты: вторая половина лета может стать непростым периодом для рубля, и не исключен его резкий ослабление. Об этом сообщил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.
«Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном», — отметил Шнейдерман агентству «Прайм». Он добавил, что до конца июля курс доллара может снизиться до 75−76 рублей, если не возникнет негативного влияния извне.
Эксперт напомнил, что рубль длительное время находился в диапазоне 77,40−79,50 рублей. По его словам, если Банк России решит снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, как ожидают некоторые участники рынка, это может спровоцировать заметное ослабление национальной валюты. При отсутствии непредвиденных негативных событий доллар до начала осени способен удерживаться в стабильных границах, что приведет к увеличению спроса на его покупку.
Согласно результатам консенсус-прогноза, 21 из 30 экономистов ожидают, что на заседании в июле Центральный банк снизит ключевую ставку до уровня 18%. Аналитики отмечают, что Банк России демонстрирует готовность к ослаблению денежно-кредитной политики, однако подчеркивают, что дальнейшие решения регулятора будут обусловлены динамикой инфляции и общим состоянием экономики.