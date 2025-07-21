Россиянам посоветовали срочно закупаться долларами

Эксперт напомнил, что рубль длительное время находился в диапазоне 77,40−79,50 рублей. По его словам, если Банк России решит снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, как ожидают некоторые участники рынка, это может спровоцировать заметное ослабление национальной валюты. При отсутствии непредвиденных негативных событий доллар до начала осени способен удерживаться в стабильных границах, что приведет к увеличению спроса на его покупку.