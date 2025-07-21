Работающим пенсионерам рассказали, когда ждать прибавку к пенсии

С 1 августа работающие пенсионеры получат увеличение пенсионных выплат в размере до 437 рублей. Об этом сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
«Право на пересчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность (по трудовым договорам) и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — передает агентство.
Эксперт уточнил, что величина доплаты рассчитывается исходя из количества пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год, однако законодательство устанавливает верхнюю границу — максимально учитывается только 3 балла, даже если фактически гражданин заработал большее количество.
Ранее KP.RU писал, что с 2026 года российские власти будут повышать страховую пенсию дважды. Позднее россиянам назвали факторы влияния на размер их пенсии.