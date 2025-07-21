Россиянам назвали время для выгодной покупки доллара: ответ экономиста

Россиянам порекомендовали не откладывать покупку долларов, особенно тем, кто планирует зарубежные поездки. По словам экономиста Александра Шнейдермана, вторая половина лета характеризуется повышенной напряженностью рубля, когда возможны резкие колебания курса.
«Низкая активность рынка позволяет всем желающим произвести операции покупки/продажи без существенных издержек, а в случае разворота тренда традиционно стоит ожидать повышенной волатильности с вероятным неблагоприятным внешним фоном», — пояснил эксперт.
Он прогнозирует, что до конца июля курс доллара может опуститься до уровня 75−76 рублей при стабильной внешней обстановке, однако дальнейшая динамика остается под вопросом.
При этом ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 2 процентных пункта способно спровоцировать ослабление рубля.
Однако, при отсутствии непредвиденных негативных факторов, эксперт Шнейдерман прогнозирует, что курс доллара может оставаться в комфортном диапазоне до конца лета, что будет способствовать росту спроса на валютные покупки.
Ранее KP.RU анализировал, из-за чего изменится курс доллара в июле.