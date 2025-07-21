Россиян предупредили о массовых сокращениях в этом году из-за дефицита зарплат

С начала 2025 года в России почти вдвое увеличилось число компаний, планирующих сокращение персонала, тогда как доля работодателей, рассчитывающих на повышение зарплат, снизилась, сообщает Центробанк.
По данным доклада ЦБ о региональной экономике, доля организаций, намеренных уменьшить численность сотрудников, выросла с 6,9% в январе до 11,5% в июне. Одновременно увеличилась и доля компаний, планирующих сохранить штат без изменений — с 62% в начале года до 65% в июне. Такие тенденции особенно заметны в добывающей промышленности, машиностроении и фармацевтике, что регулятор связывает со снижением спроса на продукцию.
В сложившихся условиях некоторые предприятия уже приступили к сокращениям, введению неполного рабочего времени и предоставлению внеплановых отпусков. В качестве примера приводится крупный производитель сельхозтехники, который перенёс начало ежегодных отпусков сотрудников с августа-сентября на июнь. В докладе отмечается, что это вынужденная мера, направленная на оптимизацию производственных затрат и сохранение кадров при падении спроса.
Кроме того, планы по повышению зарплат стали более сдержанными: доля компаний, ожидающих рост оплаты труда, снизилась с 84% до 71%, а медианный прогноз увеличения зарплат уменьшился с 8,4% до 5,3%. Такая динамика характерна для всех отраслей, особенно торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства. Те организации, которые планируют повышение зарплат, объясняют это острым дефицитом кадров и трудностями автоматизации процессов.
Вместе с тем Центробанк отмечает признаки стабилизации на рынке труда в 2025 году. Сократилась потребность компаний в новых сотрудниках, при этом количество резюме на крупных сайтах вакансий продолжает расти, но уже более медленными темпами. Это привело к росту конкуренции за рабочие места — в большинстве регионов она стала умеренной. Дефицит соискателей сохраняется лишь в отдельных регионах, преимущественно рядом с Москвой и Санкт-Петербургом.
Уровень безработицы в России остаётся на исторически низком уровне — в мае он составил 2,2%, говорится в отчёте. Также стало известно отношение россиян к «налогу на тунеядство».