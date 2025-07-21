Россиян предупредили о массовых сокращениях в этом году из-за дефицита зарплат

Вместе с тем Центробанк отмечает признаки стабилизации на рынке труда в 2025 году. Сократилась потребность компаний в новых сотрудниках, при этом количество резюме на крупных сайтах вакансий продолжает расти, но уже более медленными темпами. Это привело к росту конкуренции за рабочие места — в большинстве регионов она стала умеренной. Дефицит соискателей сохраняется лишь в отдельных регионах, преимущественно рядом с Москвой и Санкт-Петербургом.