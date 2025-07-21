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Россиян предупредили о массовых сокращениях в текущем году

В России почти вдвое выросло число компаний, которые намерены сократить сотрудников в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

За первое полугодие 2025 года количество предприятий, готовящихся к сокращению штатов, увеличилось с 6,9% в январе до 11,5% в июне — почти двукратный рост. Эти данные содержатся в докладе Центробанка о региональной экономике.

Специалисты Центробанка связывают увеличение числа компаний, планирующих сокращения, с тремя основными факторами. Среди них снижение объемов продаж продукции и услуг, увеличение затрат на сырье, логистику и кредиты, а также общее ухудшение экономических показателей.

Кроме этого, мониторинг зарплатных ожиданий выявил устойчивую негативную динамику: за 2025 год доля предприятий, прогнозирующих рост оплаты труда, упала на 13 процентных пунктов (с 84% до 71%), а оценка ожидаемого увеличения зарплат снизилась с 8,4% до 5,3%.

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