Россиян предупредили о массовых сокращениях в текущем году

За первое полугодие 2025 года количество предприятий, готовящихся к сокращению штатов, увеличилось с 6,9% в январе до 11,5% в июне — почти двукратный рост. Эти данные содержатся в докладе Центробанка о региональной экономике.
Специалисты Центробанка связывают увеличение числа компаний, планирующих сокращения, с тремя основными факторами. Среди них снижение объемов продаж продукции и услуг, увеличение затрат на сырье, логистику и кредиты, а также общее ухудшение экономических показателей.
Кроме этого, мониторинг зарплатных ожиданий выявил устойчивую негативную динамику: за 2025 год доля предприятий, прогнозирующих рост оплаты труда, упала на 13 процентных пунктов (с 84% до 71%), а оценка ожидаемого увеличения зарплат снизилась с 8,4% до 5,3%.
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