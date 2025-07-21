Отключение света 21 июля пройдёт по многим адресам в Иркутске

Часть отключений света 21 июля в Ленинском, Октябрьском и Свердловском районах пройдет с утра до вечера, когда многие жители Иркутска будут на работе. Отключение света 21 июля ожидает жителей Ленинского района: некоторых домов Кировской улицы. Там может не быть света с 09:00 утра до 13:00 дня, в ряде других домов на Кировской пройдёт монтаж с 11:00 до 16:00 и с 09:00 до 17:00.