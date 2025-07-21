Отключение света 21 июля пройдёт по многим адресам в Иркутске

21 июля в некоторых домах Иркутска в связи с плановыми работами на электросетях будет временно ограничено энергоснабжение. Список адресов, где пройдёт отключение, обширен. Об этом сообщает официальный аккаунт «Свет38».
Часть отключений света 21 июля в Ленинском, Октябрьском и Свердловском районах пройдет с утра до вечера, когда многие жители Иркутска будут на работе. Отключение света 21 июля ожидает жителей Ленинского района: некоторых домов Кировской улицы. Там может не быть света с 09:00 утра до 13:00 дня, в ряде других домов на Кировской пройдёт монтаж с 11:00 до 16:00 и с 09:00 до 17:00.
В Октябрьском районе отключение света не сильно затронет жителей: с 09:00 до 13:00 не будет света в одном доме на Байкальской. Несколько домов на Красноказачьей, Красноярской, Иркутской дивизии и Зверева с 09:00 до 17:00.
В Свердловском районе отключение пройдет с 09:00 утра до 17:00 вечера, но всего лишь на час. В домах Костычева, во многих домах СНТ «Энергетик», СНТ «Ветеран Труда».
В Правобережном районе не будет света в двух домах на Баррикад, нескольких домов на Карла Либкнехта, Декабрьских событий, Ямской, Сарафоновской, Рабочего штаба света не будет с 13:00 до 17:00.