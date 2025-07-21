В России хотят отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Министерство транспорта с предложением рассмотреть вопрос об отмене платы за звонки на горячие линии авиаперевозчиков в случаях задержки или отмены рейсов. Копия данного документа имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила», — следует из текста обращения.
Гибатдинов также подчеркнул, что в последнее время значительно участились случаи отмен и задержек авиарейсов по причинам, не зависящим от пассажиров. В связи с этим, как отметил парламентарий, существенно возросло количество обращений граждан на горячие линии авиакомпаний с требованиями о возврате денежных средств за несостоявшиеся перелеты.
Ранее KP.RU писал о разрешении госорганам совершать звонки с сотовых телефонов россиян.