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В России хотят отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

В Совфеде хотят сделать бесплатными звонки на горячие линии авиакомпаний.

Источник: Комсомольская правда

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение в Министерство транспорта с предложением рассмотреть вопрос об отмене платы за звонки на горячие линии авиаперевозчиков в случаях задержки или отмены рейсов. Копия данного документа имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в Воздушный кодекс РФ и Федеральные авиационные правила», — следует из текста обращения.

Гибатдинов также подчеркнул, что в последнее время значительно участились случаи отмен и задержек авиарейсов по причинам, не зависящим от пассажиров. В связи с этим, как отметил парламентарий, существенно возросло количество обращений граждан на горячие линии авиакомпаний с требованиями о возврате денежных средств за несостоявшиеся перелеты.

Ранее KP.RU писал о разрешении госорганам совершать звонки с сотовых телефонов россиян.