В России хотят отменить плату за звонки на горячие линии авиакомпаний

Гибатдинов также подчеркнул, что в последнее время значительно участились случаи отмен и задержек авиарейсов по причинам, не зависящим от пассажиров. В связи с этим, как отметил парламентарий, существенно возросло количество обращений граждан на горячие линии авиакомпаний с требованиями о возврате денежных средств за несостоявшиеся перелеты.