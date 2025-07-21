«Т Плюс» продал бывшую базу возле строящегося ЖК «Камаполис»

Комплекс «Пермгоркоммунтепло» располагается рядом со строящимся ЖК «Камаполис» кировского девелопера «Железно». «Камаполис» возводится на месте бывшего Пермского мясокомбината, выкупленного в 2021 году кировским агрохолдингом «Дороничи» у группы «Продо». Затем площадка на ул. Дзержинского, 31, перешла кировскому девелоперу «Железно», имеющему с агрохолдингом одних владельцев. В конце 2022 года застройщик заключил с властями Пермского края договор о комплексном развитии территории мясокомбината. Теперь на 13,8 га земли застройщик возводит микрорайон «Камаполис», рассчитанный на 135 тыс. кв. м жилья.